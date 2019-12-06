外資在11月加碼台股的動能較10月放緩，且市場預期12月外資長假不利多頭續攻，台股今早開高後震盪。今早強勢股如日月光(2311)、精測(6510)、鈊象(3293)等，而權值股台積電(2330)及大立光(3008)則在平盤附近整理。美股收紅，亞洲股市今天日股開盤漲47.58點，韓股開盤漲11.7點。台股今開盤11639.8點，漲45.15點。

就產業別來看，今天傳產股表現優於大盤，包括水泥、食品、紡織、造紙等。法人認為，接近月中作帳行情啟動，可以留意集團股表現。在食品股方面，今天由統一(1216)、佳格(1227)領漲，紡織股新掛牌冠星KY(4439)蜜月行情不墜，造紙則有寶隆(1906)和榮成(1909)領攻。

在金融股方面，市場對明年FED的再降息的預期低，美國10年期公債可望觸底反彈，有利金融股落後補漲。

除了搶年底作帳行情外，第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，進入2020年，貿易紛爭未有平息的跡象，惟經濟維持溫和成長、低利率環境籠罩，法人認為，對股市審慎樂觀看待，建議投資人採取「三流」策略，分批布局三大類資產。

所謂「三流」指的是金流、人流與潮流。「金流」即現金流，著重基本面穩健、股利率好的高股息族群；「人流」看買氣夯的產品，包括：無線耳機、美妝等小確幸商機；「潮流」聚焦市場趨勢，如：AI人工智慧、機器人、金融科技、精準醫療、5G物聯網等。

(時報資訊)