受中美貿易戰影響，宏正(6277)11月份合併營收自結數為新台幣4.41億元，較去年同期減少9%；全年合併營收自結數為新台幣46.17億元，較去年同期減少2%。
單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少5%、專業影音產品較去年同期減少7%、USB週邊設備較去年同期減少55%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期成長15%、美洲與歐洲分別較去年同期減少37%及6%。
累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長2%、專業影音產品較去年同期減少7%、USB週邊設備較去年同期減少27%。以銷售區域觀察，亞洲與歐洲地區分別較去年同期成長2%及0.2%、美洲較去年同期減少10%。
宏正第三季合併營收12.86億元，稅前淨利2.39億元，本期淨利1.82億元，本期淨利歸屬於母公司業主權益1.81億元，稅後每股盈餘1.52元。前三季合併營收36.96億元，稅前淨利5.89億元，本期淨利4.5億元，本期淨利歸屬於母公司業主權益4.48億元，稅後每股盈餘3.75元。
(時報資訊)
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