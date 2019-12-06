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看來距離尼克總教練費茲戴爾宣告被開除的日子越來越近了！前役才慘輸公鹿44分之多的尼克，6日回到紐約麥迪遜花園廣場，又被金塊129比92痛宰，這是尼克創隊長達74年以來，首次連兩場輸對手30分以上，尼克真的沒救了。

打完首節，尼克還以27比33小幅落後，到了次節完全崩盤，轉眼落後差距就到20分以上，到了下半場，尼克仍無振作跡象，也讓紐約球迷只能狂噓自家球隊，還好在垃圾時間把落後縮小到40分以內，否則尼克就要連兩場輸40分以上。

《紐約時報》資深記者史坦早已爆料，假如尼克戰績持續低迷，費茲戴爾即將成為尼克老闆多蘭眼中最佳的替罪羔羊，畢竟尼克只拿4勝18敗，更成史上第7支連兩場輸了35分以上的爛隊，也是自從2016-17年球季老鷹之後的首支。

不過費茲戴爾賽後似乎毫不擔心自己會丟工作，「我才不在乎這些事情，也完全沒有想過這些，我只會考慮我們下一場的對手，以及我要如何幫助球員成長，這些才是我去在乎的事情。」看來費茲戴爾已經豁出去了，反正都已爛到谷底了。

(中時 )