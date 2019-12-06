喝咖啡提神，但絕對不能想喝就喝！醫師表示，雖然咖啡因可以對大腦產生有效刺激，但咖啡因攝取過量的副作用不只失眠，恐怕會讓你白天更加煩躁不安，並增加腸胃負擔，正確喝法是：選擇當天的關鍵時刻。

很多人習慣早上喝一杯咖啡，午餐後喝一杯、下午需醒腦時喝一杯、開會無聊時喝一杯，晚上若加班再喝一杯，《早安健康》報導，日本醫學博士西多昌規指出，這種喝法會出現咖啡因副作用，他建議每天咖啡攝取量不要超過三杯，並且只用在當天最關鍵的時刻，咖啡因才能產生最正確的效果，千萬別沒事就喝一杯。

科學根據顯示，如果大腦又累又睏，咖啡因是個有效刺激，喝下咖啡後三十分鐘就會開始影響大腦，效果視分量而定，約可持續四到五小時；但若咖啡因攝取過量，副作用不只失眠，還會讓你白天情緒不安，並造成腸胃負擔。

西多昌規說，若為了提神與提升專注力而喝咖啡，更應該精準地掌控咖啡因，最好避開含量不明的飲料，改用含量固定的粉劑或錠劑。以體重五十公斤的成年人來說，一小時內攝取325毫克，三小時內攝取850毫克的咖啡因，可能就會造成心悸、焦慮、胃痛、胃脹之類的症狀，尤其連喝兩、三杯的喝法只會傷害健康。

(中時電子報)