根據2016年聯合國估計，全球對婦女的暴力行為造成社會損失的為1.5兆美元，佔全球國内GDP 2％，近整個加拿大的經濟規模，損失可說是全民買單，9年來為了落實多元的企業平權及零暴力的普世價值，滙豐攜手勵馨共創造新台幣2億7,200萬的社會淨價值，相當於投入成本的8倍之多。

滙豐商業銀行（以下簡稱滙豐）與勵馨基金會於今（6）日舉辦合作成果記者會，勵馨此次導入社會投資報酬率（Social Return on Investment，簡稱SROI）系統，將合作對象滙豐投入的資源，產出及成果換算成以貨幣為價值的影響力，換算出共創造新台幣2億7,200萬的社會淨價值，相當於投入成本的8倍之多，這讓大眾更加瞭解企業投入所能產生的社會影響力。

匯豐企業永續發展處副總裁李清如表示，當2011年滙豐注意到勵馨的服務對象，隨後即投入第一筆資金，從修復目睹兒少的心靈做起起，進而資助包括扶持小爸媽就學就業，協助受暴婚女重返職場以及推動教育青少年財務知識等。

李清如說，以扶持小爸媽就學就業來說，總計逾900人接受家族協商 、心理 、法律等諮詢服務，更多達1500人次接受青少年父母相關諮詢，所得成果是這些小爸媽們的復學率由57％提升至69％；就業率由62％升至78％，除了有能力承擔家庭經濟，更增加近1百萬的社會產值。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，台灣每年有超過10萬起的家庭暴力通報案件目睹家庭暴力的兒少雖未必直接受到傷害，但心靈遭受的傷害卻已造成；相關報告指出，帶著身心傷痕的兒少成年後，成為家庭暴力被害人或加害人的比例約為一般人的5至10倍，表示暴力模式容易在潛移默化下被複製。

對此行政院政務委員林萬億指出，2017年起，歐盟與聯合國為终止對女性的暴力投入5億歐元，台灣身為亞洲性別平等第一的國家，自然是國際間反暴力的重要夥伴，同時社會福利可協助社會中的福利依賴族群做到培力，進而成為貢獻社會的積極分子，表示要協同社會各界共創零暴力社會。

(中時 )