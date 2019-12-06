「卡神」楊蕙如為首的網軍集團遭檢方起訴，民進黨全黨上下接連切割以自清。國民黨團總召曾銘宗率黨籍立委，與日前赴東京拜訪駐日代表處4位北市議員徐弘庭、李明賢、張斯綱、王欣儀今早前往外交部抗議，但是被重重警力阻擋在外交部門口，藍營民代只得衝撞進入外交部大門，衝突中傳出藍委林奕華和陳玉珍掛彩。

國民黨立委參選人林金結表示，楊蕙如一向都在幫民進黨政治人物在網路上操作，如今檢調起訴了，綠營就跟楊蕙如切割，這樣的政府讓我們為之傻眼。我們今天進去要找外交部長要真相，讓全國民眾瞭解政府到底用了多少公帑養網軍？納稅人的錢怎麼可以作為民進黨養網軍的工具？

國民黨台北市議員李明賢說，外交部拉出拒馬，把他們當恐怖份子，這就是外交部對待國人的方式。「我們只要求吳釗燮出來說明，到底網軍是不是你指使的？謝長廷有沒有捲入其中？有沒有動用外交預算？」

國民黨立委黃昭順指出，他們側門進入外交部後，才知道議員從正門要進入，但是被警方和拒馬隔絕在外，接著本來在大門接待處的立委也被推出外交部，林奕華和陳玉珍因此掛彩。黃昭順質疑，為何透過正式管道告知要來拜會，國會議員卻遭如此對待。

外交部對此發出聲明表示，外交部是代表國家處理對外關係的機構，不應是國內政治人物為選舉造勢、進行政治作秀的場域。

外交部指出，在12月3日曾有其他立法委員、參選人進入外交部以遞交陳情書為由，進行羞辱國家常任文官之實，並造成同仁工作上的困擾。外交部呼籲各界政治人物自重，切勿消費外交人員及國家文官，賺取選舉利益。

外交部強調，有關楊蕙如女士遭檢方起訴事與外交部無關。外交部前已多次申明，該案已進入司法審查，外交部表示尊重。基於行政中立原則，對於任何選舉造勢行為，外交部恕難配合。

(中時 )