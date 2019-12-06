高巿府新聞局長王淺秋請辭，高雄巿議會民進黨團6日痛批王淺秋審完預算就請辭，整個高巿府荒腔走板，甚至是在「有沒跟沒有之間」，尤其王請辭的時間點，令人懷疑是為了年終獎金，真正要請辭的是巿長韓國瑜本人。

民進黨巿議員林智鴻說，韓國瑜不辭市長，是把高雄當備胎，從韓國瑜、潘恒旭到王淺秋，每個人都只是把高雄當作政治跳板，將個人前途置於高雄市政之前。該辭的不辭，最應該請辭向高雄市民謝罪的是韓國瑜本人。

同黨議員黃文益拉高分貝痛批，王淺秋今天才辭職是在等什麼？是在等年終獎金、考績獎金，王淺秋無心巿政，心思都在韓國瑜競選團隊，根本能撈就撈。黃也批評，整個韓巿府是「落跑聯盟」，「吃高雄人夠夠」。

巿議員簡煥宗說，現在的高雄巿政府是在「有跟沒有之間」，上演由韓國瑜主演的「全員逃跑中」高雄版，對王淺秋的辭職，他要表達非常嚴厲的譴責，因為新聞局的預算剛審完，又過了年度考核時間，已經可以去領年終獎金。

(中時 )