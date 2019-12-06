Sony 宣布今(6)日在台推出全新WI-1000XM2頸掛入耳主動式降噪耳機，年度耳機代言人林宥嘉親身體驗並推薦。WI-1000XM2搭載WH-1000XM3同等級高傳真降噪處理器QN1，結合進階的雙噪訊偵測技術達到優異降噪表現。此外，全新結構採用輕量、可折疊收納的頸掛設計並隨附極簡收納盒，為講究聆聽體驗且注重收納空間的音樂愛好者打造新選擇。

Sony WI-1000XM2全新升級改版提供通勤族全新的聆聽體驗，除了採用雙重噪訊感應器技術，透過前饋、反饋式雙麥克風能更敏銳的偵測接收環境噪音，內建獨家高傳真降噪處理器QN1，可傳送抵消聲波以達到和WH-1000XM3同等級的降噪表現；WI-1000XM2並延續Sony獨家彈性音效控制功能，藉由Sony | Headphone Connect應用程式智慧判斷使用者行動狀態以自動切換降噪/環境音模式：在靜止時啟動完全降噪模式享受個人靜謐時光，行走中則自動接收環境聲以保持對外連結，享受獨樹一格的智慧聆聽模式。

此外，WI-1000XM2的降噪技術可在各種環境中打造最佳的聆聽體驗，即便在高空飛行時，透過應用程式開啟大氣壓偵測降噪優化功能，可即刻啟動調節機制，以最適切的降噪模式屏除惱人的引擎噪音，只要接上隨附耳機線和機艙娛樂系統轉接頭，即可享受一趟高品質的空中之旅。

WI-1000XM2採用優化的耳塞角度結構，配戴更加穩固且符合人體工學，貼合的設計亦能降低環境噪音影響；此外，全新輕量的頸帶採用高品質矽膠材質，不只聆聽時更為舒適，可折疊的設計巧思加上隨附的風格收納盒，方便攜帶；而搭配線控設計，不僅可控制音樂播放，透過內建麥克風更強化了免持通話品質，無論是每日通勤亦或是出國搭機，都能帶來不同以往的體驗。

WI-1000XM2內建Sony原創QN1高傳真降噪處理器，除了可實現高效數位降噪還結合了耳機擴大器、32 bit音訊處理和數位類比轉換器等功能，呈現清晰的高品質音訊。 採用的HD 混合式驅動系統，9 mm 動態式驅動單體可傳遞深沉低音與清晰中音，搭配平衡電樞重現細膩的高音表現。同時也配備了Sony獨家DSEE HX 高傳真數位音質還原技術，以演算法將受到壓縮的數位音檔升頻至接近高解析音質，而無線藍牙傳輸使用最新5.0藍牙版本並支援獨家LDAC藍牙技術，可傳輸較傳統 BLUETOOTH 無線音訊達三倍的資料量，即便是無線藍牙聆聽仍能享受高解析音質。全新WI-1000XM2除了支援10小時電力續航，更具備快充10分鐘即可享受80分鐘無線聆聽的規格。

Sony WI-1000XM2頸掛入耳主動式降噪耳機即日起在台上市，共有黑和銀兩色，建議售價NT$9,900元，隨附攜行盒和專屬配件。更多詳細產品訊息請洽全台 Sony直營通路，Sony 台北101直營店、Sony台北復興直營店、Sony 台中直營店、Sony 高雄直營店、Sony 官方購物網站 【www.sony.com.tw/store/】、Sony客服中心(電話:4499111)以及各大通路選購。

(中時電子報)