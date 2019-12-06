「卡神」楊蕙如爭議延燒，甚至扯出「3個女人」向北市府要補助，外界認為台北市長柯文哲為此廢掉市長專簽，柯6日表示，他廢掉很多專簽，全都採打分數制，重點是有規則，不要扯到是因為誰廢掉什麼。

北市府顧問蔡壁如昨接受網路媒體專訪後，傳出楊蕙如和一名女議員、一名女記者向市府要補助，後來市府為此廢除市長專簽補助，柯文哲今出席成功橋拓寬工程竣工典禮對此回應，他發現蔡壁如很麻煩，在市府內還可以管，離職後就管不到，要回去確認一下。

媒體追問，北市議員徐弘庭昨公布2017質詢影片，柯文哲說有派蔡壁如去跟楊蕙如喬補助額度，柯表示，年代久遠，市長選舉後來合作到一半就拆夥，發現付不起價碼。

至於有無因「3個女人」廢掉專簽，柯文哲說，他廢掉很多專簽，全都用打分數，有一個委員會按分數，多少分補助多少錢，不見得因為這件事，重點是有規則，不要扯到是因為誰廢掉什麼。當被問及是否有印象有來要補助經費，柯文哲則回應，這好像沒有在今天談參裡。

媒體問是否覺得想切割又切割不了？柯文哲強調，我要切割什麼？反正就按規矩來申請，把過去市長有裁量權可以專簽的盡量廢掉。

因為柯曾批楊蕙如是政治蟑螂，有議員要求柯去地檢署當證人，柯文哲說，他的做法都依法行政，發現有破洞就一個一個補起來，最後還是依法撥款，如果不依法，現在這些公務員不就要去坐牢？當時可能規則不完備，那就一樣一樣去修正。

最後，媒體問現在是不是遇到卡神就失憶？柯文哲表示，他也沒有失憶，很多東西突然問他，像問他早餐吃什麼都要想一下，要回去查資料才知道。

(中時 )