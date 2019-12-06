◎入冬首降瑞雪！雪山瞬變銀白世界

真的下雪了！雪山369山莊已遍地鋪上一層白色雪花，搖身成銀白世界。據登山山友表示，今（6日）凌晨先是下了冰霰，直到上午9時左右開始下雪，山友開心不已，是入冬首場瑞雪。

◎高雄新聞局長請辭 轉任韓辦發言人

高雄市新聞局今日發布聲明表示，新聞局長王淺秋因為個人生涯規劃考量，請辭局長一職，新聞局長職務將由行政暨國際處處長丁樂群接任；行政暨國際處處長職務由該處副處長蔡淑貞代理，即日起生效。

◎讓大學生提前返鄉 高鐵車票再加碼

寒假即將來臨，加上農曆春節接踵而至，為鼓勵大學生提前返鄉過節，台灣高鐵公司今日宣布，大學生原有的指定車次優惠外，再加碼5折，期間是，明年1月6日至1月10日、1月14日至1月19日，提醒大學生務必攜帶學生證正本查驗。

◎二度涉毒被逮 謝和弦諭令3萬交保

藝人謝和弦遭人檢舉持有大麻，昨晚被新北市海山分局江翠派出所員警帶回偵訊，且檢舉人正是他的老婆「扣嫂」Keanna；新北地檢署稍早複訊後，依違反毒品危害防制條例，諭令謝和弦以3萬交保。

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(中時電子報)