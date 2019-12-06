演出《加油！金順》、《Monster》等夯劇闖出高知名度的男星姜至奐，暖男形象深植人心，沒想到今年7月他爆出聚會後帶2名女職員回家續攤，疑似酒後亂性，性侵其中一女又性騷另一人，其中一女驚嚇打電話給友人求助報案，整起事件才曝了光，姜至奐立刻遭到警方逮捕，經歷數個月審判，昨判決結果出爐，姜至奐遭判有期徒刑2年6個月、緩刑3年。

「溫暖男神」姜至奐驚爆性侵酒醉女同事，經過調查後，上月底南韓檢方認定其涉強姦及違反性暴力罪行，求處有期徒刑3年並限制就業5年，而法院最終判處姜至奐2年6個月有期徒刑，從判決確定日起緩期3年執行，加上40小時性暴力治療課以及120小時社會服務，同時3年內禁止至兒童或青少年相關機構、障礙人士福利設施工作。

據悉，判決前，姜至奐的親友曾上交請願書，提及姜至奐成名路漫長艱辛，盼法官能看見他在審判過程中所展現出的悔改決心，而姜至奐也在庭上痛哭，表示在演藝圈投資了20年時間，努力是為了想早點成家、成為一個帥氣的爸爸，「明明再一下子就能實現了，並非別人，是被我自己毀了一切」，因此十分怨恨自己。

姜至奐自白，對於自己一瞬間的失誤，卻給很多人帶來痛苦，這事實折磨他到他不想繼續生活下去，表示若能回到那天「我會放下酒杯…我恨也無法原諒我自己」，希望法官能明白他不是預謀犯罪，而被害人方面，也提出不希望他被審判懲罰，然法官表示性犯罪案件，受害者要復原是相當困難的，因此認為他需要懺悔反省到生命終結那一天，也要他銘記「人之所以存在，是因為有女性」，未來記得這些，努力過正常的生活。

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(中時電子報)