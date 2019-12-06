北市萬華、中正區選戰進入白熱化，尋求連任的林昶佐最近疑因民調不及東山再起的老將林郁方，祭出了數波將對手抹紅、抹黑的文宣，對此林郁方指出，林昶佐的母親在中國大陸取得博士，不但執業會計師更取得上海第一批具有官方色彩的仲裁員身分，且林和楊蕙如關係匪淺，「但這些我們都不會拿來發文宣」。

林郁方指出，林昶佐陣營的文宣把他跟吳斯懷連結抹紅，但林的媽媽在中國大陸開會計師事務所其實相當不容易，因為台灣人在大陸要取得會計師執照很不簡單，尤其是開業後就會了解很多公司的財務狀況等等，大陸並不會輕易給台灣會計師這樣的執照。

此外，林昶佐的母親也擔任上海仲裁協會的仲裁員，這是在法院下的一個機制，官方色彩非常濃厚，必須要經過大陸統戰部、大陸國台辦的同意才能去當仲裁，尤其林母是當第一批的仲裁員，那是非常非常難的，而且在接受仲裁員證書的時候，林母還曾說過要為和平統一要做出貢獻，所以去質疑林郁方與大陸的關係，看起來林昶佐的媽媽跟大陸關係看起來更是非比尋常、相當友好。

林郁方表示，林昶佐的媽媽在對岸表示希望可以和平統一，反滲透法推出之後，第一個就應該要來查，民進黨、林昶佐也應該要主動出面解釋。

另外，林昶佐也推出林郁方與王如玄的照片，暗示購買軍宅關聯，對此林郁方不滿表示，在王擔任勞委會主委之前，連聽都沒聽過這個人，也沒有跟他私下見過一次面、握過一次手、通過一次電話，「我為什麼要為王如玄的行為負責？」

林郁方指出，王如玄的行為最後經過法律證明根本是無罪的，是沒有任何錯誤的，那為什麼要負責？

他強調，我們每一個人都都是獨立自主的個體，每個人只為自己的言行負責，他不必為吳斯懷、王如玄的行為負責，就如同林昶佐無須為他的母親、楊蕙如的行為負責。

林郁方坦言，他覺得好像從謝長廷系統出來的，相關的選舉手段「非常的讓人沒有辦法接受」。

林郁方指出，林昶佐做了四年立委，如果真的做了很多偉大的事、或是有政績，選舉時都可以拿出來講，拿成績單出來讓選區選民來支持你，只有抹紅抹黑「表示你一無所成」。

(中時 )