儘管下著大雨、天氣濕冷，朱立倫和費鴻泰仍熱情拜票。（游念育攝）

2020大選將至，今早前新北市長朱立倫、議員徐巧芯陪同北市第七選區（信義、南松山）國民黨立委參選人費鴻泰到永春市場拜票，儘管天空下著雨、溫度濕冷，競選團隊拜票的熱情不減，沿路喊著「支持費鴻泰」，民眾看到朱立倫更是紛紛搶著拍照，還有攤商送上鳳梨、包子，祝福費鴻泰能高票當選；另外，朱也對台北市長柯文哲喊話，要改善港湖塞車問題，否則市民會肚子痛。

民眾黨立委參選人蔡宜芳今早也在捷運站前拜票，沒有大咖來站台，靠著自己的力量，還不時彎身鞠躬，靠著小蜜蜂喊話，爭取選民相挺；民進黨參選人許淑華拜票行程也滿滿，下午還安排與「宅神」朱學恆一同聊政見。

記者問朱立倫「卡神」楊蕙如就住在附近，會不會拉到她的票，朱立倫說，不需要她的票，但希望她能把暗黑的事情公開告訴大家，也希望綠營不要急著切割，台灣民主要進步就要正面的力量。

而韓國瑜是否會讓朱立倫擔任主委和韓國瑜的競總問題，朱稱，還沒宣布，等韓市長自行宣布，請大家拭目以待。

另外，朱立倫也提到，一早行經內湖、南港大塞車，一定要改善交通問題，否則柯市長的盲腸會造成市民肚子痛。針對記者問會不會擔心「國瑜黨」壯大，朱表示，現在國民黨就要團結，目標是讓總統當選、立委過半，無論是什麼粉，都要支持中華民國，不可能棒球打到第8局就棄械逃亡，這就是敗選心態，完全不可取。

朱說，費鴻泰在基層的成績有目共睹，假日、平日替選民做非常多工作，但日前有人對他惡意攻擊抹黑，也造成他非常大的壓力，所以今天身為好朋友來幫忙，看他下雨天站在街頭，很感動。

(中時 )