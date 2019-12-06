今天中午議會結束後，面對媒體追訪，台中市長盧秀燕一路微笑說「謝謝！謝謝！」並未回應。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕已確定出任韓國瑜競選總部主委。（盧金足攝）

台中市議長張清照、副議長顏莉敏，擔任韓競總執行主任委員與總幹事。（盧金足攝）

韓國瑜台中市競選總部成立大會13日5點30分在烏日區台中國際展覽館舉行成立大會，邀請函6日公布，台中市長盧秀燕確定出任韓競總主委，榮譽主任委員重量級，由歷任市長擔綱，包括陳庚金、廖了以、黃仲生、林柏榕及胡志強，當天預計有3000多名幹部為主與支持者，選在烏日會場是因配合韓國瑜當天金門趕回台灣，交通便利，場地寬廣。

中午議會結束後，面對媒體追訪，盧秀燕一路微笑說「謝謝！謝謝！」並未回應，就進入電梯離開。新聞局長黃國瑋表示，市長在議會開會期間不談談選舉政治議題。

台中市長盧秀燕對是否出任韓國瑜台中市競總主委，日前僅鬆口表示「還在商量中」，今日韓競總成立大會的邀請函出爐，盧秀燕名列主委，確定扛起輔選的抬轎重任。

韓國瑜台中市競總成立的輔選黃金陣容，除了盧秀燕擔任主委，榮譽主任委員重量級，由歷任市長擔綱，包括陳庚金、廖了以、黃仲生、林柏榕及胡志強等人，為原台中縣市首長，投入對地方票源固椿。

此外，競總的大咖包括執行主任委員為台中市議長張清照，總幹事為台中市副議長顏莉敏、執行總幹事是國民黨台中市黨部主委顏文正，顧問總團長為大甲鎮瀾宮董事長顏清標，後援會總會長張清堂。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，台中市競選還是設在西屯區的國民黨台中市黨部，昨晚確定場地選在烏日會展中心成立大會，是考量場地大，及當天韓國瑜從金門返台，烏日有高鐵和高速公路，方便交通快速抵達會場。

(中時 )