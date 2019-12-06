無視於美國的反對，世界銀行周四仍宣布理事會已經接受新一輪的中國金援方案，每年將向中國提供10億～15億美元的低利貸款直到2025年6月。

在理事會對世銀參與中國的結構和環境改革計畫表達支持後，世銀在周四午後發布這項「5年期貸款策略方案」。

世銀在2019財年（截至6月底）向中國提供13億美元貸款，較2017財年的約24億美元縮減。新的援助方案則要求對中國的低利貸款，要從前一個5年計畫的平均每年18億美元「逐漸減少」。

美國財政部穆努欽在接受眾議院金融服務委員會質詢時表示，財政部的世銀理事會代表周三已就中國的金援方案提出反對意見，並表示他希望世銀讓中國從中低收入國家優惠貸款計畫「畢業」。

穆努欽表示美方反對世銀再為中國提供低利貸款，稱中國已經富裕到不需要此類的國際援助，且中國本身都已透過一帶一路基建計畫提供貧窮國家數千億美元貸款。

(時報資訊)