日本官方6日（周五）公布，10月份經通膨調整的實質薪資展現連兩個月上揚，不過銷售稅調升和全球經濟走疲，已令消費者支出前景出現疑慮。

官方資料顯示，實質薪資被視為評估家庭購買力的重要指標，在10月份年增0.1％，9月年增幅度下修至0.2％。10月名目現金收入年增0.5％，9月年增幅度則調降至0.5％。

日本自10月1日起將銷售稅由8％調高至10％，政府冀望藉此修補財政缺口，但卻可能打擊消費者支出並且傷及經濟表現。

(工商 )