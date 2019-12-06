日本10月實質薪資連2個月上揚 12:282019/12/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本官方6日（周五）公布，10月份經通膨調整的實質薪資展現連兩個月上揚，不過銷售稅調升和全球經濟走疲，已令消費者支出前景出現疑慮。 官方資料顯示，實質薪資被視為評估家庭購買力的重要指標，在10月份年增0.1％，9月年增幅度下修至0.2％。10月名目現金收入年增0.5％，9月年增幅度則調降至0.5％。 日本自10月1日起將銷售稅由8％調高至10％，政府冀望藉此修補財政缺口，但卻可能打擊消費者支出並且傷及經濟表現。 (工商 ) #實質薪資 #日本 #消費者 也許您會感興趣 推薦閱讀 foodpanda拓展咖啡外送市場 攜手星巴克延伸優質顧客體驗 11:522019/12/02 財經 趨勢3招 降網購詐騙風險 04:102019/12/03 產業．科技 Yahoo奇摩購物奪2019《遠見雜誌五星服務獎》購物網站類冠軍 11:532019/12/03 財經 延續雙11優惠 生活市集雙12狂撒逾億元優惠 11:522019/12/03 財經 雙12年終犒賞 PChome 24h購物寵愛會員連續4天全視角概念體驗演唱會 13:232019/12/03 生活 消費者租車理想品牌第一名 和運租車深得青睞 17:032019/12/04 財經 和泰汽車連五年獲消費者理想房車類第一名 17:102019/12/04 財經 燦坤「暖心年終慶」 搶年末商機 18:232019/12/05 財經 艾可國際咖啡器具＆陶瓷保溫杯 消費者最愛 04:102019/12/06 產業特刊 永慶實價登錄3.0查詢量 板橋區為雙北第一 10:452019/12/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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