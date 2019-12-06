苗栗縣政府衛生局鼓勵民眾戒菸，舉辦戒菸競賽活動，成功戒菸者可參加抽獎，共吸引1231人報名參加，326人戒菸成功。（巫靜婷攝）

二獎獲獎者劉麗萍邀老公一起戒菸，彼此互相鼓勵，2人皆成功戒菸逾6個月。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府衛生局鼓勵民眾戒菸，減少2手菸及3手菸的危害，自4月起舉辦戒菸競賽活動，祭出總獎金40萬元的商品禮卷，讓成功戒菸者抽獎，共吸引1231人報名參加，326人戒菸成功，頭獎3萬元禮券由蔡瑞銘獲得，他笑說自己戒菸失敗多次，幸運獲獎會努力維持，對得起這份獎勵。

衛福部國健署在2012年推出「2代戒菸服務計畫」，在醫療院所、衛生所及社區藥局提供戒菸服務，透過專業的戒菸衛教師或社區藥局藥師，給予衛教諮詢與支持，讓孕婦、青少年及不適合用藥者，得到強而有力的協助，3個月及6個月後另派專人追蹤及輔導，依據醫師處方，給予口嚼錠補助等。

2019年戒菸服務及守護青少年競賽活動，祭出歷年最高總獎金，135個獎項除了鼓勵戒菸者，也表揚配合的醫療院所、守護青少年的警察機關及菸害防治績優學校。菸齡20餘年的蔡瑞銘，受同儕影響自高中就開始抽菸，歷經5、6次戒菸失敗，老婆1句「你很臭！」讓他再度燃起戒菸的鬥志。

蔡瑞銘說，配合戒菸門診，意志力的維持很重要，意志力薄弱就會再抽回去，這次成功戒菸超過6個月，幸運抽中頭獎只是1個花絮，他笑說「為了對得起這份禮卷，後續也要努力維持」。

劉麗萍獲得二獎2萬元禮卷，她說，高中時看到朋友抽菸，年輕人就趕時髦，一抽就抽了20幾年，過去也有嘗試戒菸，但一直變胖加上過年玩牌「呷菸等手氣」宣告失敗，最多1天可抽上1包，當初找老公一起戒菸，彼此互相鼓勵，現在也戒了6個月，剩下的錢還能用來買衣服、出國玩。

劉麗萍表示，戒菸主要也是菸價很貴，以前1包40元，現在飆漲到100多元，而且現在能抽菸的地方很少，抽個菸都要躲躲藏藏，她記憶深刻是有次在機場，想抽菸只能擠在小小的吸菸室，裡頭煙霧瀰漫很不舒服，想著自己育有1雙兒女，為了下一代著想，還是戒了吧。

(中時 )