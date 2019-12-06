台師大光電所教授謝振傑表示，儀器距離10到70公分以內就能測出肉品的熟成度。（中華創新發明發學會提供／李侑珊台北傳真）

「2019第六屆香港創新科技國際發明展」於台北時間6日傳回捷報，台灣共抱回10金、9銀以及6面大會特別獎，總成績僅次於地主香港，排名亞軍。台灣師範大學博士生發明「肉品熟度色澤之手持式遠距檢測儀」，只要把儀器對著肉品照射，不必用手摸，就能知道肉品熟成狀況，幫助廚師調理出最佳的料理，發明獲得一金、一特別獎。

中華創新發明發學會擔任「香港創新科技國際發明展」競賽執行主辦單位，理事長吳智堯表示，這次香港創新科技國際發明展，來自加拿大、泰國、馬來西亞、土耳其、伊朗等國參與，台灣拿下最多面的大會特別獎，總成績排名第二名。

台師大光電所教授謝振傑與博士生王彥翔、李冠潔，師生團隊共同開發的「肉品熟度色澤之手持式遠距檢測儀」，以投射紅外光光束至肉品來取得分析光譜，再從分析光譜來判斷熟成狀態。除了能準確地判目前的熟成狀態外，還可以避免用手或儀器去接觸到食品，影響產線食品衛生安全。該技術並已獲得專利。

王彥翔表示，透過儀器照射，就能知道肉品何時能出爐，他們已和國內知名肉鬆廠牌合作，協助廠商找出肉鬆最佳的色澤熟成度和口感，只要數字對了就能出爐，減少過去人員以肉眼判斷的誤差。他笑著說，為了取得最佳熟成數值，每天都跟肉鬆在一起，從一開始覺得肉鬆好香，到最後已經完全無感。除了肉鬆，未來只要客製化調整，隨時能針對不同肉品測量，協助智慧化製造量產。

雲林科技大學電子系師生團隊教師黃建盛老師、林慶煌和學生苗新鳳、林君豪、陳堯燊等人設計視力保健器材「擴增實境視力保健智慧眼鏡」，發明獲一金、一特別獎。

由台大地理系主任朱子豪和開南商工組成的臺大開南創客聯盟，共同研發「物體透視監測儀」，以頻率衰減定位深度，探勘物體並取得3D資訊，辨識物質材質與內部結構、溫度，同樣獲得一金一特別獎。

產業代表「客製幸福文創社」陳永晏研發客製幸福電商系統，共取得海內外8項專利，融入臉書留言與直播串聯功能，而透過手機專用網頁，安卓與IOS皆相容，可將建置與維護成本皆降至最低，極適用於中小企業的經營，並獲得一金一特別獎。

此外，同樣獲得一金、一特別獎的還有葡萄王生技股份有限公司發明「具改善肥胖及代謝症候群之多重機能性乳酸菌株GKM3」，從有機蔬果中分離出的菌株，除安定性高之外，亦有極佳抵抗胃酸及膽汁的能力。還有景文科技大學電腦與通訊系陳一鋒教授帶領的研究團隊所研發的作品「可提昇WiFi 6多天線無線通訊效能之裝置」。

(旺報 )