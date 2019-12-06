國民黨召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會 16:352019/12/06 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨文傳會今日在中央黨部召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會，邀請不分區立委提名人李德維 、國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團成員黃士修以及不分區立委提名人吳怡玎與會，表示蔡英文政府執意放寬中火依法得放寬10％燃煤許可，等於可以多燃燒100萬公噸的煤，而根據世界衛生組織公布的全球肺癌發生率地圖，台灣肺癌發生率高居亞洲第二，僅次於北韓。 (中時 ) #國民黨 #分區立委 #立委提名人 #不分區立委 #不分區 也許您會感興趣 推薦閱讀 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 綠喊下架吳斯懷 連勝文：民進黨不分區也是喬出來的 11:022019/12/02 政治 謝龍介召韓粉入黨拚黨主席 朱立倫：不該有敗選思維 11:202019/12/02 政治 國民黨：賴清德只知抹紅 卻不敢說台獨主張 18:172019/12/02 政治 【老吳保勢三招3】被批遲疑又保守 連妙天都不挺 10:302019/12/03 政治 對吳敦義投不信任票？國民黨大陸部副主任左正東請辭 17:352019/12/03 政治 賴清德：韓國瑜當選總統困難 因為他已不是庶民 10:482019/12/04 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 國民黨：民進黨不抹黑、不抹紅就不會選舉？ 15:032019/12/05 政治 明年大選日子有巧思 吳敦義：總統、立委、政黨票都要拿第一 13:582019/12/06 政治 政治熱門新聞 炸韓6大核彈曝光 網：小心民調狂升 - 政治 小英有博士？6.6萬人網路民調 結果網友超驚訝！ - 政治 黃捷氣死了！一個畫面揭發所有高雄議員 - 政治 藍不分區有救 李正皓：綠營出現比吳斯懷更討厭的人 - 政治 民進黨要韓辯論莊重點 于美人反嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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