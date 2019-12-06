國民黨文傳會今日在中央黨部召開「反對用肺發電 落實以核養綠」記者會，邀請不分區立委提名人李德維

、國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團成員黃士修以及不分區立委提名人吳怡玎與會，表示蔡英文政府執意放寬中火依法得放寬10％燃煤許可，等於可以多燃燒100萬公噸的煤，而根據世界衛生組織公布的全球肺癌發生率地圖，台灣肺癌發生率高居亞洲第二，僅次於北韓。

(中時 )