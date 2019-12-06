台灣民眾黨台東區域立委參選人，寒冬裡不跑選舉，而是拿著冬季衣物到成功漁港分送給外籍移工們，雖然這些外籍移工並無投票權，但陳允萍感性的說，「看見這些外籍漁工，離鄉背井為台東成功的漁業所做出的貢獻，衷心的向外籍漁工感謝，謝謝外籍漁工的付出！」

今年50歲的陳允萍是土生土長的台東人，擔任27年的公務人員資歷，也讓他相當了解基層的需要。因長期服務全國外來人口輔導事宜及司法改革倡議，與全國的新住民及司法改革相關的協會團體關係緊密，堪稱台灣司法通譯弱勢族群的代言人及新住民守權益護神。

氣候轉冷，台東成功鎮漁港工作的外籍移工們看到陳允萍臉上就露出微笑，他們都知道peter要來送衣服了，peter陳允萍說，他都不用自我介紹這些外籍漁工們都知道他是來捐贈物資的，因為他已經連續送了好幾年了。

陳允萍說，很多人用選票角度來考量候選人做的任何一件事， 而他卻是看到這些外籍移工為台東成功的漁業所做出的貢獻，謝謝你們！沒有你們成功大部分的漁船出不了港，抓不了魚！沒有你們魚市將幾乎停擺！ 成功的經濟繁榮也將隨之減半，他看到了你們為成功的貢獻，這幾年來 他盡力的幫外籍漁工做一些本份的工作，也希望你們好好的幫成功鎮的漁業創造更新的契機與未來！

雖然這些外籍漁工並沒有投票權，但陳允萍仍感性的說，他看到人家看不到的東西， 幫助社會上那些不能自己發聲的人！我為人人、人人為我，讓我們創造更美好的台東，我是台灣民眾黨台東立法委員參選人陳允萍。

(中時 )