2020總統大選投票日僅剩不到一個月，民進黨與親民黨發言人今接受電台訪問，蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳顏若芳說，「奉勸韓國瑜在辯論上要莊重一點」；宋楚瑜競選辦公室發言人于美人則說，執政者不可以傲慢，不屑對方的說話方式。

對於顏若芳勸韓國瑜辯論要莊重，主持人周玉蔻也說，「妳管他莊不莊重，蔡陣營如果是這個態度就太無聊，太有優越感，這個不對」；聽到主持人及于美人的反應，顏若芳趕緊解釋，她要表達的是「我們很嚴陣以待」，沒有所謂傲慢。是指不論蔡總統或宋楚瑜，都很嚴陣以待面對辯論會，因為要把理念傳達給全國民眾知道。

至於蔡總統陣營已經簽署三立辯論會同意書，顏若芳表示，十月就就已簽署了，總統這邊希望以最佳的傳遞效果，也視媒體之間的整合情況，蔡總統都願意，一定會辯論，「蔡總統不會怯戰」。

于美人則表示，因為這是親民黨非常重要的曝光與跟選民溝通的機會，所以只要是任何跟總統大選有關的政見發表與辯論，親民黨都接受。

(中時 )