世界衛生組織資料顯示，全球每10人就有7人有不同程度的齒顎不整問題，包括齒列不整、暴牙、地包天、上下排一起暴的「聯合暴」等。許多家長會關心自己的孩子是否該戴牙套，醫師表示，戴不戴牙套應從3面向考量，美觀、功能與健康。

台北醫學大學口腔學院院長、中華民國齒顎矯正學會前理事長鄭信忠表示，齒顎不整的影響包括歪嘴、斜臉、厚道、無法好好吃東西、說話不清、心理障礙等。有些人因牙齒太歪不好刷，最終導致牙周病或蛀牙，甚至因咬合力不平均，影響顎骨的正常發育。

鄭信忠表示，需不需進行齒顎矯正，應從美觀、功能與健康3個面向，綜合地考量，並與醫師討論。目前除了車禍後引起的齒顎不整有健保給付外，其他的齒顎矯正都需自費，價格依產品材質、矯正的複雜度而決定。

齒顎矯正療程約需耗時2年到2年半，在進行前需與醫師充分溝通，並簽署同意書。鄭信忠提醒民眾，戴牙套期間，不可食用過硬、含骨頭、纖維過多、容易染色、難咀嚼、容易噎到的食物。舉例而言，民眾應避免吃粉圓、肉乾、芒果、金針菇等食物，如需食用蘋果或肉類，應切小塊再吃。

戴牙套期間，刷牙應分矯正器上方、矯正器上、矯正器下方3段進行，使用牙間刷情節矯正器的周邊，並使用牙線穿過矯正器，清潔齒縫。安裝矯正骨釘者，應以牙間刷清潔骨釘周邊。若已佩戴維持器，則應每日以牙刷刷洗內外側，並在潔淨後以假牙清潔錠浸泡，加強清潔效果。

鄭信忠提醒民眾，矯正牙齒期間仍應配合醫囑，定期回診。民眾可使用衛福部心口司委託台北醫學大學口腔學元編寫的《齒顎矯正健康照護手冊》，了解矯正流程，及相關的保健資訊。

(中時 )