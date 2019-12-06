國民黨台北市中正萬華區立委參選人林郁方今召開記者會，批評無黨籍立委林昶佐近期文宣質疑他過去擔任立委多年，提案修法件數掛零、包庇退將吳斯懷等退將赴陸參與政治活動是抹黑，反問林昶佐當初與卡神楊蕙如一起為謝長廷打仗，如今要不要為楊蕙如的行為負責？

對此，林昶佐反諷，林郁方無法面對自己過去立委任內沒成績，就氣急敗壞扯東扯西，既然對手不喜歡楊蕙如的行為，為什麼要做出一模一樣的行為，只會汙衊、抹黑，這樣的做法跟楊蕙如操作網軍、輿論戰有什麼差別。

對於團隊近期釋出的文宣，林昶佐表示，資料來源都是立法院公報的公開資訊，例如林郁方擔任立委任內，合計有5年沒提出任何法案，立法委員不立法提案，這不是怠忽職守嗎？

針對退將赴陸參加政治活動行為，林昶佐批評林郁方擔任近20年立委任內毫無作為，反倒是他擔任立委3年多來提案修法嚴懲，林郁方至今竟然還不譴責吳斯懷行為，只說「尊重」，就是持續在包庇。

林昶佐進一步表示，林郁方競選布條稱關心都更、托育等政策，但過去從來沒去過都更審議會，也沒有質詢過托育政策，相關議題都是他進入立法院後才有積極處理的作為。

(中時 )