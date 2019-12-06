上市公司文曄科技，被核心元件大廠大聯大收購30％的股權，文曄日前控告大聯大違反證券交易法、銀行法等相關法令，近日再赴公平會檢舉，公平會主委黃美瑛今天表示，截至昨天為止，尚未收到大聯大的結合申請或詢問等。依公平交易法規定，申報結合案公平會要在1個月的時間回應，最長可以延長60天，意謂最慢3個月內要完成審理，而陳情檢舉案則無時間規範。

黃美瑛今天出席「競爭政策與公平交易法學術研討會」，接受媒體訪問時表示，目前已收到文曄的陳情案，但遞件的緣由等、會內、適用公平法與否還要再審慎評估與討論。

大聯大日前表示，為了消彌外界對於大聯大為事先申報就收購的疑慮，將函請公平員會釋疑。黃美瑛說，目前僅收到文曄的陳情案，但直到昨天為止，尚未收到大聯大的函文。

黃美瑛也說，公開收購是正常程序，但如果涉及結合案，則要從限制競爭利益及不利益等判斷。

(中時 )