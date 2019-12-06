對於高雄巿議會民進黨團6日痛批請辭還能領年獎金，是「吃高雄人夠夠」，前高巿府新聞局長王淺秋發聲明回擊，1個指頭比別人，4個指頭比自己，靠著消費韓國瑜發大財的民進黨議員在乎的是錢，我們在乎的是台灣前途。

王淺秋發聲明說，民進黨議員永遠以小人之心度君子之腹，她所著眼的是把自己用心編列的預算及執行計畫，能夠在議會報告清楚，同時順利通過二三讀，交接給下一任局長，讓同仁可以繼續銜接執行。民進黨議員在乎錢，她在乎的是台灣前途。

(中時 )