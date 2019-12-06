王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前高巿府新聞局長王淺秋。(林宏聰攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於高雄巿議會民進黨團6日痛批請辭還能領年獎金，是「吃高雄人夠夠」，前高巿府新聞局長王淺秋發聲明回擊，1個指頭比別人，4個指頭比自己，靠著消費韓國瑜發大財的民進黨議員在乎的是錢，我們在乎的是台灣前途。 王淺秋發聲明說，民進黨議員永遠以小人之心度君子之腹，她所著眼的是把自己用心編列的預算及執行計畫，能夠在議會報告清楚，同時順利通過二三讀，交接給下一任局長，讓同仁可以繼續銜接執行。民進黨議員在乎錢，她在乎的是台灣前途。 (中時 ) #民進黨 #台灣 #前途 #民進黨議員 #台灣前途 也許您會感興趣 推薦閱讀 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 小黨若分散 柯P：會被民進黨各個擊破 15:402019/12/03 政治 卡神卡到英 綠批藍蓄意聯結 04:102019/12/04 政治要聞 卓榮泰坦承 楊蕙如確實還是民進黨員 17:542019/12/04 政治 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 胡幼偉：民進黨恐怖形象比共產黨有過之無不及 10:482019/12/05 政治 國民黨：民進黨不抹黑、不抹紅就不會選舉？ 15:032019/12/05 政治 國民黨諷民進黨揮刀 切割楊蕙如 18:002019/12/05 政治 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 政治熱門新聞 炸韓6大核彈曝光 網：小心民調狂升 - 政治 黃捷氣死了！一個畫面揭發所有高雄議員 - 政治 韓陣營驚爆：央廣用國家預算推播黑韓新聞 - 政治 青年論壇蔡韓大車拚 韓粉笑：真正的支持度高下立判 - 政治 注意！明年開票日 韓粉發起20萬人召集令 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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