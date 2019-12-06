美國總統重申美中貿易談判進展順利，強化投資人對兩國達成首階段協議的預期，外資由賣轉買，周五南韓KOSPI指數盤中漲0.81%。

大型股普遍走強，領頭羊三星電子盤中勁揚2.42%，SK海力士漲2.41%。韓元漲0.19%，報1,187.9兌一美元。

(時報資訊)