《韓股》美中局勢再現曙光，韓股漲0.81％ 12:332019/12/06 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統重申美中貿易談判進展順利，強化投資人對兩國達成首階段協議的預期，外資由賣轉買，周五南韓KOSPI指數盤中漲0.81%。 大型股普遍走強，領頭羊三星電子盤中勁揚2.42%，SK海力士漲2.41%。韓元漲0.19%，報1,187.9兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》Axios：香港法擋路，美中貿易協議陷僵局 11:592019/12/02 財經 《韓股》美中貿易添變數，韓股漲幅受抑 16:142019/12/02 財經 白宮幕僚稱 美中仍可能年底前達成貿易協議 07:152019/12/03 國際 美中貿易戰效應 華為擬將美研究中心搬至加拿大 14:512019/12/03 財經 美中貿易戰影響人力需求 統計這行業創9季新低 15:272019/12/03 生活 美中貿易戰難解 美銀美林：美國選後烽火再起 09:372019/12/04 國際 《日股》憂美中貿易戰延長，日經指數早盤大跌1.25％ 11:592019/12/04 財經 大陸駐美大使：破壞性勢力試圖破壞美中關係 16:522019/12/05 國際 美中貿易協商步入正軌 美股小漲 07:112019/12/06 國際 《國際經濟》川普：美中貿易談判順利，12月15日可能發生一些事情 08:522019/12/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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