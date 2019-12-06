法人看好金融股年底到明年初落後補漲行情，金融股中的泛官股代表金控兆豐金(2886)，往年80%的股利配發率受到投資人青睞，其高達5.6%的現金股息殖利率，在金融產業個股排名前段班，但近期卻遭外資倒貨。兆豐金第三季財報表現優異，主要受惠交易收益強勁成長13.3%至30億元，以及信用成本大幅降低。法人出具報告給目標價33元。

兆豐金獲利動能主要來自兆豐銀行，貢獻兆豐金獲利超過九成，其次為兆豐票券、兆豐證券與產險。今年來兆豐金各子公司獲利大體均穩健增長，惟兆豐銀因去年基期墊高，因此獲利仍處微幅衰退。不過，去年第4季因為企金授信呆帳提存衝擊，單季獲利掉到不到52億元，而在今年前三個季度單季的稅後純益都在70億元以上，若第4季無重大利空、維持穩健獲利，則全年獲利表現將有機會扭轉為成長。

美國今年中止升息循環、轉為降息，兆豐銀也與其他國銀同業一樣，面臨利差縮小的威脅。不過，明年FED再降息機率低，且美中貿易戰刺激台商資金回流，兆豐銀在國際金融業務分行（OBU）業務與企金市占率均處領先地位，政府政策補助境外資金回台投資授信優惠利率，兆豐銀也配合積極承作，消金業務則是急起直追。

兆豐金今年股東會通過每股配發現金股息1.7元，現金股息殖利率高達5.6%左右，居金控股前茅。

(時報資訊)