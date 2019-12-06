《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》提出，要發揮上海市的龍頭帶頭作用，在引領長三角一體化發展方面，中共上海市委常委、常務副市長陳寅提出4大重要措施：一是聚焦重點領域與兄弟省市協同抓好推進；二是聚焦重點區域率先突破；三是聚焦重大項目強化任務落實；四是聚焦重大平台深化合作。

陳寅表示，上海將堅持「四個放在」，這「四個放在」就是將上海發展放在中央對上海發展的戰略定位上、放在經濟全球化大背景下、放在全國發展大格局中、放在國家對長三角發展的總體部署中思考謀畫，加快國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新「五個中心」建設，努力構築中心城市的功能優勢，為其他地區發展賦能提速，在長三角一體化發展當中積極發揮龍頭帶動作用。

此外，上海還要落實四大舉措。陳寅表示，一是聚焦重點領域與兄弟省市協同抓好推進。比如在產業發展方面，要深化各方合作，著力推動金融開放，不斷增強全球高端資源要素的集聚和配置能力。在科技創新方面，要增強創新策源能力，組織聯合攻關一批關鍵核心技術，比如上海的張江科學城與安徽合肥的創新中心，互相之間要加強聯動。另外在基礎設施建設方面，要率先佈局應用像5G等新一代信息基礎設施網絡，提升對外服務的輻射能力。

在生態環境保護方面，要推動開展污染的聯防聯控，進一步改善生態環境質量。在公共服務供給方面，要提升異地公共服務便捷度，比如要實現異地就醫門診費用直接結算，加強優質公共服務資源優化配置和有效供給等。

二是聚焦重點區域率先突破。上海自貿區臨港新片區重點是落實好 「6＋2」的開放政策和制度創新，全力打造特殊經濟功能區和現代化新型城市，發揮好對外開放新高地的引領作用。長三角生態綠色一體化發展示範區重點是厚築生態優勢，積極推進8項一體化制度創新和重大改革舉措的系統集成，發揮好「一體化試驗田」的示範作用。

三是聚焦重大項目強化任務落實。重點是抓好高速鐵路、城際鐵路、長江黃金水道、機場群、5G佈局，另外像澱山湖、太浦河、長江口水源地保護等一批重大項目規劃建設的協調推進。

四是聚焦重大平台深化合作。重點是共同舉辦好中國國際進口博覽會等重要會議和重大活動，進一步發揮溢出效應；加快G60科創走廊、長三角城市經濟協調會等一批跨區域重大合作平台建設，併發揮這些平台的積極作用，探索構建跨區域合作的新機制。另外，還要加強長三角科技資源共享服務平台等一批公共服務平台建設，發揮服務載體作用。

(中時 )