為防堵境外勢力滲透，民進黨立院黨團上周將《反滲透法》草案逕付二讀，但今天國民黨團在立法院院會將對應的《反併吞中華民國法》草案提案逕付二讀，希望能與民進黨版草案併案協商，但最後確定遭民進黨挾人數優勢封殺。

將選戰主軸定調為「亡國感」的蔡政府，上週由立院民進黨團將《反滲透法》草案逕付二讀，有意引誘藍營杯葛，藉此強扣紅帽。對此，國民黨團另提《反併吞中華民國法》草案，以內容更具體、嚴格的條文補強反滲透法內涵。

由於本次立法院法定會期即將在本月31日結束，國民黨版草案若未與民進黨版併案送交為期1個月的朝野協商，草案將形同具文，屆時協商期也僅能針對民進黨版本進行討論。

為主導議題戰場，國民黨團今在立法院會中提案將《反併吞中華民國法》草案逕付二讀，但經院會表決，在民進黨反對下，最後是以贊成票21票、反對票41票闖關失敗。

據《反併吞法》草案內容，敵對組織定義為：中華民國境內外，主 張以武力消滅中華民國，或意圖危害或干涉中華民國主權之國家、政 權、團體，及上述團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機 構、團體，經政府公告者；草案也規範境內外組織團體，比只針對境 外的《反滲透法》草案更為周延。

特別的是，草案針對通謀敵對組織或敵對組織成員，意圖消滅、併 吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑；其餘罪行最重處10年以下有 期徒刑、3千萬元以下罰金不等。

因此，國民黨團總召曾銘宗表示，民進黨團封殺《反併吞中華民國法》草案，代表民進黨拒絕中華民國，蔡英文總統沒資格選總統。

(中時 )