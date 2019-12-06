蔡英文以小斧頭斬斷細繩，完成「35噸級巡防艇」及「多功能艇」交船及下水儀式。（袁庭堯攝）

蔡英文以小斧頭斬斷細繩，完成「35噸級巡防艇」及「多功能艇」交船及下水儀式。（袁庭堯攝）

韓碧祥表示，有信心能如期、如質、如預算協助國艦國造的目標。（袁庭堯攝）

新造600噸級巡防艦，海洋委員會參照鄰近濱海縣市具代表性之行政區域名稱後，命名為「安平艦」。（袁庭堯攝）

總統蔡英文6日上午至高雄旗津中信造船廠出席「600噸級巡防艦命名暨35噸級巡防艇及多功能艇交船聯合典禮」，替600噸級巡防艦命名，並執行35噸級巡防艇下水儀式。蔡英文現場再次宣示「國艦國造」的決心，期許新船艦未來成為國防主要戰力。

下水典禮在中信造船高鼎廠舉行，海洋委員會主委李仲威主委、海巡署長陳國恩、中信造船董事長韓碧祥等人均出席。典禮中首次對外公布艦艇建造過程紀錄片，對於海洋委員會各項造艦計畫的進度均符合或大幅超前，蔡英文也表達肯定與嘉勉之意。

蔡英文說，去年開始推動籌建海巡艦艇發展計畫，編列426億元預算，要在10年之內達到141艘更新、更新、更快速的海巡艦艇，讓海巡同仁執行任務時更安全。

針對新造600噸級巡防艦，海洋委員會參照鄰近濱海縣市具代表性之行政區域名稱後，命名為「安平艦」，由蔡英文揭示銘牌完成命名儀式。該艦將於下個月塗裝下水，規劃配置於南部地區機動海巡隊，執行南方海域護漁及維權任務。此外，蔡英文也以小斧頭斬斷細繩，完成「35噸級巡防艇」及「多功能艇」交船及下水儀式。

海洋委員會表示：「35噸級巡防艇」及「多功能艇」最高船速皆可達45節，是國內目前最高速的執法船舶。35噸艇更具備水砲功能，射程可達60公尺。兩種船艇皆具備速度快、吃水淺、靈活性高等特點，適合於沿近海域執勤。「多功能艇」未來將優先配置金門、馬祖等離島海巡隊，作為查緝越界大陸快艇之執法利器，發揮艦隊分署快打艦隊特質，以高速艇包夾並採強勢執法手段，有效嚇阻越界作業情事發生。

海洋委員會全力推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，計畫於2018年至2027年間，陸續打造141艘、總噸位高達33220噸的新一代執法艦隊，全由國內造船公司承攬。韓碧祥表示，有信心能如期、如質、如預算完成建案目標，協助台灣捍衛主權及漁權。

(中時 )