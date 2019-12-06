韓國瑜競選辦公室在國民黨中央黨部召開「楊蕙如們？!黑韓網軍現形 抓到了！人民納稅錢拿來推播磨黑韓新聞」記者會。（趙雙傑攝）

王淺秋點名中央廣播電台，身為國家電台卻幫綠營助選。（趙雙傑攝）

韓國瑜競選辦公室今天召開「楊蕙如們？！黑韓網軍現形 抓到了！人民納稅錢拿來推播磨黑韓新聞」記者會。（趙婉淳攝）

韓國瑜競選辦公室今天揭露領國家預算的央廣，運用公帑在臉書推播黑韓新聞，進一步追查央廣人事竟發現有「高雄組」，點名現任董事高建智、新聞部經理沈聰榮均為謝系人馬，要求徹查央廣預算分布，一定要讓真相水落石出。

韓國瑜競選辦公室人力逐步到位，原任新聞局長王淺秋轉戰競辦總發言人，而韓辦顧問鄭照新、前黨主席洪秀柱發言人李昶志也加入發言人團隊，為文攻增添多名重砲手，並召開「楊蕙如們？！黑韓網軍現形，抓到了！人民納稅錢拿來推播磨黑韓新聞」記者會。

鄭照新說，從楊蕙如網軍案到最新臉書的廣告投放資料，發現這其實是系統性黑韓作為，在知名臉書團購公司《486先生》上傳地瓜粉，譏諷「韓極混」的照片後，公視台語台跟進教導「番薯粉」的台語，從楊蕙如事件中發現，「韓極混」這三個字就是楊蕙如的傑作。

另外，鄭照新也發現獲官方預算補助的央廣，竟特地下廣告推播黑韓新聞，更有甚者，先前央廣的youtube更大辣辣播放民進黨競選影片，被檢舉後才下架，他痛批，央廣成立目的並沒有提及作為選舉機器，經查其背後人事才得知原來央廣也有「高雄組」。

鄭照新指出，前台長邵立中為凱大創校主任，前副台長李重志曾擔任高雄市專門委員，過去也是前閣揆游錫堃重要幕僚，現任董事高建智則是謝系人馬，現任新聞部經理沈聰榮過去是陳永興特助與姚嘉文核心幕僚，而陳永興曾在謝長廷任高雄市長期間擔任衛生局長。

鄭照新質疑，到底央廣在臉書未公布資料前，還下了多少廣告，要求立法院徹查央廣預算分布，砲轟這群人為利用國家預算來行銷推廣的「楊蕙如們」。王淺秋批評，每年獲得4億多元經費、賠上億元的央廣，竟拿納稅錢去助選，他們雖沒有公權力查到來源，但相信有辦法能讓真相水落石出。

鄭照新補充，李重志現轉任通傳會代理主委辦公室，若李過去對央廣如此了解，面對如此違法行政中立行為，通傳會若沒有作為就是偏袒，嚴正要求通傳會出面徹查。

王淺秋嘲諷，蔡英文總統每天在臉書下廣告投放經費高達20萬元，不知是來自競選經費還是政府預算，真是「好有資源」，只能說大富大貴人家。

(中時 )