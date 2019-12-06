全教總日前質疑，年改後教育人員基金21年後就會用完，還提前將近10年用磬。行政院政務委員兼總統府國家年金改革委員會執行長林萬億今天指出，全教總片面引用數字，誤導年金改革後的財務狀況，即使是全教總所提的第七次精算報告，公教人員退撫基金財務也是到2052年、2047年不破產。

林萬億表示，在公教人員年金改革修法時，依修正條文設定的條件，所做的財務精算分析，公教人員退撫基金的效益，分別是到2051年及2050年不破產。即使是全教總所提的第七次精算報告，公教人員退撫基金財務也是到2052年、2047年不破產。並非如全教總所說的教育人員基金21年後就會用完，還提前了將近10年。

此外，教師團體質疑「政府應負最後支付責任」實現可能性。現行公教人員年金65％由政府分攤，如果政府不負責，最後可能只能領到個人提撥的35％。林萬億也說，這種說法也是杞人憂天、誤導視聽。依「公務人員退休撫卹基金管理條例」第8條規定「本基金採統一管理，按政府別、身分別，分戶設帳，分別以收支平衡為原則，年度決算如有賸餘，全數撥為基金。如基金不足支付時，應由基金檢討調整繳費費率，或由政府撥款補助，並由政府負最後支付責任。」

他表示，同法第5條規定「本基金之運用，其3年內平均最低年收益不得低於台灣銀行2年期定期存款利率計算之收益。如運用所得未達規定之最低收益者，由國庫補足其差額。」，由可可知，依法在收支平衡原則，及檢討調整繳費費率等前提下，政府負最後支付責任。絕無教師團體所言的擔心。

林萬億也補充，對於年金改革功過的評論，各界有很多自相矛盾的說法，一方主張要把年金改革改回來，或是立即停止適用10年所得替代率減降的調整進度，卻又提不出解決年金基金財務問題的辦法，只是寄託於基金發大財的不切實際想像；另方面又質疑年金財務會不會提前破產？對新進公教人員會不會不公平等。如果軍公教年金不改革，如何能解決退撫基金破產的問題？如何保證以後大家都領得到退休金？光靠政府負最後支付責任行得通嗎？擔心退休後領不到錢，卻又不願接受改革。這是全國人民必須看清楚的現況。

(中時 )