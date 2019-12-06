炸雞吃多了很膩，配清爽的疏果卻不知道要選哪種。最近就有網紅上傳一支影片，挑戰用5種水果來配炸雞，找出哪個最對味。影片曝光後，立刻引起討論，也有網友分享，其實芒果配炸雞才是真的好吃。

最近，Youtuber九妹發佈影片挑戰用5種水果來搭配雞塊，看看哪種最對味。首先是「西瓜配炸雞」的組合，來賓挑戰後表示，西瓜很清爽但味道太重，直接蓋掉炸雞的味道了。接著九妹拿出「香蕉配炸雞」的組合說，在某些亞洲餐廳中，有些人會拿來配炸雞，挑戰之後，竟出乎意料的與炸雞的味道融合。

再來是爽口的番茄加上炸雞，兩人都表示這絕對是最佳組合，畢竟速食店炸雞漢堡就是這樣搭的啊！第4款是淋上柚香醬的炸雞，兩人一吃就驚為天人的表示，好吃！最後則是「榴槤＋炸雞」的組合，本以為是地獄組合，沒想到意外的很配，比起西瓜來說真的好很多。

影片曝光後，也引來網友討論，「你們真不懂吃！炸雞要淋上黃芥末或柳橙汁，再搭配切好的奇異果+鳳梨片才是真正好吃」、「芒果搭炸雞才真的好吃」、「覺得香蕉和榴槤應該分別要打成醬來沾會得高分」。

大家平常吃炸雞除了常見的原味跟辣味外，還喜歡怎樣的口味呢？

(中時電子報)