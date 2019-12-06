嘉義市天理教東門教會的棟札。（廖素慧攝）

林永珍（左二）示範用雙手擊掌4次，象徵「幸せ（幸福）」之意，市長黃敏惠（左）見學。（廖素慧攝）

嘉義市文化局6日發表「舊屋力」計畫成果，天理教東門教會第5代會長林永珍提出嘉義市定古蹟申請書，市長黃敏惠親自收案，讚揚他為保存宗教文化古蹟善盡心力。

林永珍說，天理教東門教會是日本彌市郎與妻子加藤金，用阿里山檜木建造的日式建築物，有86年歷史，去年被波及火災，危機變轉機，獲政府補助修繕，連同白蟻侵蝕問題一起解決，11月17日落成，為保存宗教文化，決定申請嘉義市定古蹟。

黃敏惠說，阿里山伐運木造就嘉義市的文化底蘊，1935年3家當時最大的製材廠供應上等阿里山檜木，興建天理教東門教會，是目前全台保留最完整、最大的天理教會，採用日本柱梁構架式工法，不用一根螺絲釘、純檜木卡榫打造，有日式的鳥居、庭院、教徽、造景設計，內部格局保留日本建築獨有的精神之柱「真柱」，見證了嘉義市的城市發展，相當值得保存。

林永珍示範天理教的禮拜儀節，雙手擊掌4次，象徵「幸せ（幸福）」之意，再低頭行禮向天理教信仰的父母神（天理王命）說出想祈願之事，黃敏惠及與會的議員們一同學習，對日本宗教文化有深一層認識及體驗。

(中時 )