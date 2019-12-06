高以翔位於金寶軒的靈堂6日開放粉絲前往悼念，截至中午已有近300位粉絲到場看他最後一眼，其中不乏遠從大陸、澳門來的粉絲，其中一位女生Liya，是大陸緬懷高以翔社團的招集人之一，她手邊共有10個相關群組，每個群組約500人，原本是想發起送9999隻千紙鶴活動，現數量早已超標，達數萬隻紙鶴，她哽咽說：「想讓全球人知道他有很多粉絲。」

今粉絲以10人為單位陸續進靈堂致哀。（吳松翰攝）

Liya表示，每一隻大陸粉絲折的紙鶴，裡面都寫著想對高以翔說的話，原本社團規定不能超過20字，但大家都有太多話想對高說，後來就未再規範，在Liya分享的紙鶴信中，最感動的一封寫著：「人間配不上你的善良和溫暖。」因為簽證問題，許多大陸粉絲趕不及來台，Liya這趟也捎來遠方朋友們的話給高，同時也幫忙寄花籃的事物。

來自大陸的Liya協助粉絲們送紙鶴跟花來台灣。（吳松翰攝）

Liya跟高以翔多年前僅在機場有一面之緣，她從高猝逝就開始一路陪伴偶像，明日就要回去大陸，預計15日告別式會組團再來，高的生日也不會缺席；Liya的好朋友另一位社團召集人，則是在流浪狗的公益活動被高的善良圈粉，兩人共同發起千紙鶴跟送花的活動，累積成不小的力量。至於浙江衛視後續處理的狀況，她不方便評論，僅說眼下要繼續處理千紙鶴跟花籃，「那邊希望是以家屬為主。」另外靈堂8至12日則將開放藝人朋友前往致意。

有一位粉絲1人就折了1000隻紙鶴。（粉絲提供）

(中時 )