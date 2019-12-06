觀光局推動「觀光產業關鍵人才培育計畫」，以中高階主管為培育對象，盼透過系統化發展性的專業人才養成訓練，提升觀光產業從業人員專業素質及國際競爭力，透過培育數位經營思維，建構數位時代競爭優勢。

觀光局表示，今年培育計畫經選訓參加高階主管養成班的學員有79位，中階主管培訓亦達754人次，總計245家觀光企業及大專院校投入、超過1萬小時學習總時數，累計88套個案教材及新編3套關鍵人才教案，於昨（5）日舉辦成果發表暨交流會。

觀光局指出，在高階主管養成班方面，首先在台灣由國內頂尖EMBA商管學院師資進行紮實的管理核心課程，全體學員共同學習策略、行銷、領導統御、人力資源、觀光發展策略及創新設計思考。

爾後，學員再分為旅行業組、旅宿業組、觀光遊樂業組及專業創新組等4組，依不同產業特性及需求進行主題模組課程。今年以「數位經營策略」為培訓主軸，由國內外觀光領域的產學專家進行授課，以實務應用為導向，厚實主管人才管理職能及管理實務。

中階主管培訓部分，觀光局依序進行關鍵人才教案及產業實務的個案發展編撰，訓練教案種子講師及個案企業教師熟悉教材，並加強教學技巧，在北、中、南、東地區開設多元化課程模組，增加課程深度及層次，提高培訓實質效益。

此外，觀光局也特別規畫「問題分析與解決－工具應用實務」主題課程，透過實際個案及診斷工具運用，學習找出問題核心及瓶頸，強化學員知識運用及問題解決能力。至於觀光論壇則以今年主題「小鎮漫遊年」及培訓主軸「數位經營策略」為規畫方向。

觀光局表示，後續將再精進延續「觀光產業關鍵人才培育計畫」，盼有更多觀光業者參與及把握，共同提升觀光產業競爭力。

(時報資訊)