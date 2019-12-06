「信實樓」完工啟用。（楊漢聲攝）

「信實樓」完工啟用，是間老幼共融的設施。（楊漢聲攝）

在超過1萬4千位善心人士的愛心幫助下，東基公益伙伴「一粒麥子基金會」、「家立立基金會」，合力動土興建照顧老小寶貝的家「信實樓」終於完工啟用，這間「旗艦店」1、2樓是可照顧60位失能或失智長輩的新生老人日間照顧中心，3、4樓為台東縣內唯一專門收容2歲以下無依嬰幼兒的哈拿之家新家園及家立立基金會。

為慶祝這棟照顧老小寶貝的「信實樓」啟用，一粒麥子基金會文化健康站、社區照顧關懷據點的長輩特地前來，以卑南、魯凱、布農、阿美族歡慶的歌曲，慶祝信實樓完工，為啟用感恩禮拜獻上祝福。

家住台東關山鎮罹患失智症的七十二歲胡媽媽，因睡眠時間不定，加上情緒起伏大，主要照顧者黃爸爸無法好好睡覺、休息。在女兒建議下，到一粒麥子基金會關山老人日間照顧中心接受半日托服務，生活變得有規律，也找回昔日的樂觀與開朗。胡媽媽知道基金會在台東市成立新生老人日間照顧中心，也來到現場慶賀，氣氛溫馨。

一粒麥子基金會董事長呂信雄表示，感謝1萬4千多人的幫助及捐款，這棟大樓完全是針對被照顧的長者及嬰幼兒需求來設計，可以說是「旗艦店」，是間老幼共榮的設施，期待能為典範，感謝各界民眾的愛心，匯集成流才能成就這間建築物，照顧更多需要照顧的人。

(中時 )