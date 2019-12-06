民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）5日宣布眾院將起草對美國總統川普的彈劾條款，稱川普將成為美國史上第三位被眾院彈劾的總統，注定寫入史冊。不過，當被媒體追問「你是否恨川普」時，裴洛西表示她並不討厭川普總統，甚至一直替他禱告，並罕見直對媒體嗆「不要惹她」。

被記者追問是否恨川普，民主黨籍眾院議長裴洛西罕見對記者直嗆「別惹我」，強調她不恨任何人，但這事關美國憲法，以及導致總統違背就職宣誓的事實。

據美國有線新聞網（CNN）5日報導，裴洛西（Nancy Pelosi）同意眾院司法委員會草擬針對川普的彈劾條款，在記者會結束前被一名記者追問「你是否恨川普」，讓原本準備離場的裴洛西突然轉了回來，強調她不恨任何人，「這事關美國憲法，以及導致總統違背就職宣誓的事實。我在天主教家庭長大，我討厭你在說我的句子中使用『恨』這個詞，我們不討厭任何人，在這個世界上誰都不討厭，我一直都替總統祈禱。所以你別想來惹我」。

裴洛西再就政策面批評川普，稱他無法採取對抗槍枝暴力的措施，是個「懦夫」；另外，對於川普廢除對「追夢人」移民的保護以及「否認」氣候變遷，裴洛西表示川普顯得殘酷。

報導指出，一旦眾議院一旦起草完彈劾條款，將進入投票環節，如果眾院多數通過任一條款，決定權就將交到共和黨控制的參議院手中。而在民主黨掌控的眾院，要通過條款已說是毫無懸念，意味川普極有可能成為美國史上第三位被眾議院彈劾的總統。

不過由於川普的共和黨在參院仍佔有多數優勢，讓川普依舊老神在在，表示「如果要彈劾現在就彈劾吧，要快，這樣我們才能在參議院得到公正的審理，這樣我們的國家才能恢復正常」。

(中時電子報)