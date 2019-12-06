校方發出尋人啟事，邀請當年MV合唱的校友一同回娘家慶祝校慶。（翻攝暖暖國小臉書／許家寧基隆傳真）

歌手梁靜茹唱紅名曲「暖暖」，學生朗朗上口，堪稱暖暖國小地下校歌。（許家寧攝）

基隆暖暖國小明將慶祝120周年校慶，有老師突發奇想，提議邀請13年前曾赴學校取景拍攝MV，唱紅名曲「暖暖」的歌手梁靜茹重返舊地，更來得有意義，沒想到梁得知後一口答應，將返校獻唱這首「地下校歌」，讓師生們樂不可支。

校長胡宗光表示，學校為了籌備120歲校慶活動，找來校內老師們集思廣益，有老師提議紅極一時的「暖暖」這首歌，歌詞大家朗朗上口，歌聲暖入人心，並還當場哼起「打從心裡，暖暖的，你比自己更重要。」盼找來梁靜茹為學校慶生。

胡宗光說，聽完的老師建議有些傻眼，因為校慶活動經費有限，哪請得動知名歌手開唱，不過校方誠摯打了通電話給梁靜茹的經紀公司，梁得知當年拍攝「暖暖」歌曲MV的學校舉辦校慶，二話不說，答應免費到校獻唱，讓校方喜出望外。

校方指出，暖暖國小「原版」校歌，歌詞、旋律較嚴肅，只有資深校友才會唱，對此，暖暖國小也發出徵集令，邀請、尋找當時和梁靜茹一起合唱的小朋友回娘家，7日上午9點半返校再聚首，一起唱暖暖，重現當年MV場景，肯定很有趣。

暖暖國小創校於日據1899年，最早暖暖公學校借用街上的安德宮授課，1907年校舍落成後搬遷至現址，120年來除了基隆市有瑪陵、五堵、復興、八堵國小等分校外，曾經也是新北市的四腳亭、十分、平溪分校的母校，堪稱校友滿天下。

(中時 )