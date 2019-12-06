叫車服務業者優步（Uber）表示，去年美國共計13億次的搭乘中，接獲逾3,000件性騷擾或性侵投訴，此為優步首度發布安全報告，冀望向駕駛以及公眾展現該公司嚴肅看待乘車安全的態度。

優步5日（周四）發布兩年一期的「美國安全報告」（U.S. Safety Report）。

優步因安全問題而遭到批評，駕駛不當行為也令該公司面臨訴訟，去年優步承諾將公布安全報告，展現新執行長為扭轉企業文化所作的努力。

執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）表示，改善優步文化是他接任以來的首要任務，他強調該報告毫無隱藏地公布內部訊息。報告指出，優步對於新進駕駛進行更嚴格的背景調查，在2017～2018年約100萬名駕駛無法通過調查測試，逾4萬人從該App中移除資格。

根據該報告，去年共有235件非合意性侵案（non-consensual sexual penetration），280件企圖非合意性侵案，幾乎都由女性提出。其餘的案件包括遭強吻、觸碰身體部位等。

(工商 )