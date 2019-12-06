潤泰集團與日本蔦屋書店6日在南港開出全台最大TSUTAYA BOOKSTORE，為潤泰集團在台開出的第三家TSUTAYA BOOKSTORE，潤泰創新董事長簡滄圳同時宣佈明年3月亦將前進南高雄大立精品進駐1-2樓，取代原先的國際精品PRADA位置，營業規模約350坪，將首度以高雄港灣風格展現在地特色。

簡滄圳表示，與日本蔦屋書店有共識，預計3-5年在台開出5家TSUTAYA BOOKSTORE，目前已開出第三家，明年三月開第四家速度超前，未來也不排除台中開店，至於TSUTAYA BOOKSTORE目前在餐部分已打平，三店規模後有望獲利。有機會更想開一家代官山逾千坪規模的T-SITE店。

潤泰集團自2017年起陸續在CITYLINK松山二號店、CITYLINK內湖店連續開出二間TSUTAYA BOOKSTORE，第三家南港店不僅是全台最大店，規模達500坪，且主打階梯式偌大親子空間，除與原來合作夥伴CAFE COMANY旗下WIRED CHAYA和風餐飲外，並首度與台灣在地品牌Louisa路易莎精品咖啡、台灣花草茶品牌「小草作」合作開出店中店全新型態；簡滄圳指出，引進台灣品牌就是要把台灣品牌帶向日本，事實上透過蔦屋書店有不少日本品牌在台創造知名度，他認為路易莎咖啡也有機會到日本「台灣不是只有珍奶與肥皂而已！」

(工商 )