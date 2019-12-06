台視「2020超級巨星紅白藝能大賞」將於2020年1月12日在台北小巨蛋盛大登場，今年邀請「伍佰&China Blue」強勢回歸舞台，這也是繼2010年後睽違10年再次登上「紅白」，伍佰難掩興奮之情，「很開心，又能透過「紅白」這個節目和粉絲們一起守歲，真的很開心。」伍佰已三年沒有錄製台灣的綜藝節目，對於這次演出內容相當重視，他也搶先透露，「將會有Rock Star演唱會中沒有的曲目。」

明年剛好是伍佰出道屆滿30年，他預告2020年將忙於準備Rock Star世界巡迴演唱會台中、台北場演出，以及發行上一輪巡迴演唱會的影音全記錄，另外個人的第5本攝影書也在加緊籌備中，伍佰坦言：「2020依舊是行程滿檔。」伍佰在忙碌之餘仍誠意滿滿要與「紅白」觀眾一同守歲過新年，而他更透露，除了會將個人演唱會精彩曲目搬上「紅白」舞台之外，還會加碼演出演唱會中沒有的曲目。

伍佰睽違10年再登「紅白」。（台視提供）

伍佰表示：「不僅歌單讓人驚豔，服裝、舞者也將會做特別搭配，請大家拭目以待。」他承諾會讓小巨蛋與電視機前的觀眾沉浸在伍佰&China Blue的搖滾魅力中。

(中時 )