集氣挺喇叭！棒球球評「喇叭」潘忠韋近日身體不適，後來確診是急性白血病，現已住院接受化療。消息傳出後，球迷紛紛到FOX體育臉書去給他打氣，潘忠韋也發文表示：「很多親朋好友以及媒體夥伴們已經知道我的狀況，我的身體出現一些問題，接下來會積極接受治療，謝謝所有人的關心，我會加油！愛你們！」

潘忠韋以前是中職La new熊的強打者，曾向球團舉報假球事件。他2008年與甜心主播劉秀萍結婚，感情融洽，退役後當過房屋仲介。現轉任球評頗受讚譽，還有球迷亮出他當年的房仲名片為他打氣。

(中時電子報)