前球星潘忠韋罹白血病 球迷集氣 13:122019/12/06 中時電子報 盧品青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 棒球球評潘忠韋(左)罹患白血病，住院接受治療。(摘自愛爾達臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 集氣挺喇叭！棒球球評「喇叭」潘忠韋近日身體不適，後來確診是急性白血病，現已住院接受化療。消息傳出後，球迷紛紛到FOX體育臉書去給他打氣，潘忠韋也發文表示：「很多親朋好友以及媒體夥伴們已經知道我的狀況，我的身體出現一些問題，接下來會積極接受治療，謝謝所有人的關心，我會加油！愛你們！」 潘忠韋以前是中職La new熊的強打者，曾向球團舉報假球事件。他2008年與甜心主播劉秀萍結婚，感情融洽，退役後當過房屋仲介。現轉任球評頗受讚譽，還有球迷亮出他當年的房仲名片為他打氣。 (中時電子報) #潘忠韋 #喇叭 #FOX #棒球 #中職 #生病 #白血病 #住院 也許您會感興趣 推薦閱讀 林昀儒集氣拚東奧 04:102019/12/03 運動天地 MLB》勵志！他戰勝血癌回投手丘 獲東山再起獎 11:022019/12/05 體育 體育熱門新聞 MLB》為什麼洋基需要買下寇爾？ - 體育 NBA》光腳進場慶祝遭批 詹皇重砲回嗆 - 體育 前球星潘忠韋罹白血病 球迷集氣 - 體育 小戴獲讚球技蓋世無雙 想要無敵就差這點 - 體育 SBL》太無情！九太「強迫」陳靖寰退休 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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