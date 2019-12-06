台中一名年約40歲陳姓女患者，她將13萬元現金放在病床枕頭下，日前在醫院辦理出院手續返回病房後，竟然不翼而飛，她心急如焚找了半小時未果報警，清水警方最後在汙衣回收間找到現金，陳婦開心救命錢找回，開心抱了警察頻說謝謝。

清水警分局表示，陳姓婦人因病住院手術，於日前走出病房至櫃檯辦理出院手續，將放在病床枕頭下13萬元現金忘了帶在身上，該婦人辦完手續回到病房時，發現錢不見了，她來來回回找了約半小時，懷疑遭人竊走，趕緊向安寧派出所報案。

安寧所員警陳彥融獲報後，立即前往現場了解，聽取婦人陳述13萬元是準備付醫療費的，辦理出院手續返回病房後床包組及現金均不見，經警方詢問院方醫護人員及清潔人員，亦表示均未發現現金，研判可能被放至汙衣待清洗桶子內，立即前往該院汙衣回收間。

在將汙衣桶一一翻出找尋，最後終於在一組床包內發現裹著13萬元現金，令在場的陳婦人欣喜若狂，語帶哽咽大喊「找到了救命錢，感謝警察先生」，而陳婦當場想酬謝警方，但被陳員婉拒。

據了解，陳婦當天原本要進行手術，因禁食不足而無法進行，所以她前往櫃台辦理出院手續，所幸在員警的幫助下終於找回。

(中時 )