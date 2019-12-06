印尼有一名男子因為在婚前與一名女子「偷嚐禁果」，遭罰100下鞭刑。行刑的過程中，男子不斷的向當地官員求情，然而對方卻無動於衷。

據《法國國際廣播電台》報導，過程中男子因疼痛而昏厥，然而執行者只是等到男子清醒後做了簡單的醫療護理，隨後繼續鞭打他，直到鞭完100下後才將男子送醫治療。

而與男子偷歡的女子，也和另一名與她發生關係的男人在帝汶（Timur）的清真寺外鞭打100下。過程中約有500位民眾圍觀了這場「盛事」，還有人幸災樂禍的喊著「用力一點，用力一點。」

儘管此事受到國際強烈譴責，蘇門答臘島上的印尼亞齊(Aceh)特區仍然按照當地的伊斯蘭律法(Sharia Law)，絲毫不妥協與讓步。

印尼是全世界穆斯林最多的國家，而伊斯蘭律法，是根據《古蘭經》中的內容所制定出來一套規範人民日常生活和行為的法律。其中賭博、飲酒、同性或婚前性行為都是違法行為，因此在當地被公開鞭刑的景象屢見不鮮。

(中時電子報)