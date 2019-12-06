潘若迪4日在經紀公司艾迪昇歡度生日，他在工作人員連哄帶騙下進入漆黑會議室，眾人齊口為他獻唱生日快樂歌後，立刻被拱讓兩位同事「吊單槓」舉重，他雖面不改色但舉重後苦喊：「我到底做錯了什麼？」更不改幽默本色說：「找天同事們都來運動吧，大家都吃成這樣了。」

潘若迪生日當天忙不停，日前才飛新加坡、馬來西亞快閃完成「法會型」亞洲巡迴，昨日趁空檔到經紀公司開會，經紀人們見縫插針為他準備驚喜慶生，特地力邀同門師弟游書庭、郭岱軒窩在漆黑會議室，他看到相機立刻說：「明知道是老招，但我還是被你們騙了。」開燈後見蛋糕上插滿蠟燭他驚呼：「下次蠟燭記得別插那麼多！」逗得現場同事們捧腹大笑。

游書庭（右）、郭岱軒（左）為師兄潘若迪驚喜慶生。（艾迪昇傳播提供）

潘若迪溫馨表示：「我深信大家健康就是最大的財富。」他本想低調度過今年生日，早上收女兒手寫卡片已滿是歡喜，沒料到今年工作人員還是為他貼心慶生，令他歡喜又感動忍不住真情告白，「謝謝你們那麼挺我，我也很愛你們大家。」他已規劃好明年要帶妻小一同前往東京「寶可夢中心」共享天倫之樂，提起女兒，他藏不住喜悅，「她這次考試考一百分耶！以前我的成績都沒那麼好，看到成績單我都哭了。」

(中時 )