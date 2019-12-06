前高雄市觀光局長潘恒旭昨在臉書貼出兩張照片，強調是卡神楊蕙如幫林佳龍、陳其邁和鄭文燦拍照的「證據」，直指卡神就是網軍，影中人桃園市長鄭文燦6日諷刺「心裡有鬼就會看到鬼」，駁斥拍照人不是楊：「那張照片是我們討論華航機師罷工的討論會！」
潘恒旭昨傍晚在自己臉書貼出兩張摘自陳其邁粉絲專頁的照片，發文要大家「注意看左二鏡子」、「浮水印拍照的是誰？」、「當朝御用三傑網軍頭」，因背後玻璃櫃中反射的人影身形很像楊蕙如，他直指「我很確定去年8月卡神就是陳其邁高雄市長選舉的網軍，喜韓兒、韓極混、韓導都是她PTT攻擊作」，照片則是林佳龍、陳其邁和鄭文燦三人合照。
鄭文燦6日被問及，他還原拍照時間點，強調照片是華航機師罷工的討論會，鏡子上的倒影也不是潘所設想的卡神，「我想貼這張臉書的人心裡有鬼就會看到鬼！」
＃卡神＃楊蕙如＃林佳龍＃陳其邁＃鄭文燦＃桃園＃韓國瑜
(中時 )
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