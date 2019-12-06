為保障病患就醫安全，健保署運用健保雲端系統與醫院合作，建置病人藥品交互作用提醒系統，目前已提供172筆精神科藥品配對組，健保署官員表示，今年底將擴增至449筆配對組，預計明年底前，全面盤點健保給付的1萬6000多筆藥物，從中找出有嚴重交互作用、恐危及生命的組合，為醫師開立藥品把關。

健保署長李伯璋表示，健保署不斷精進並提升健保雲端系統功能，自去年起陸續與中榮及臺大醫院合作，建置病人藥品過敏及處方藥品交互作用主動提醒服務，日前終於上線測試成功，並供各特約醫療院所使用。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，在處方藥品交互作用方面，因為精神科用藥相對單純，目前初步提供172筆精神科藥品配對組可供電腦核對，例如患者如果原本就在服用灰指甲藥物，醫師又開立特定成分的抗焦慮藥品，可能會導致抗焦慮成分濃度變高，延長鎮靜、安眠的副作用。

另像是一款巴金森氏症藥品若和憂鬱症藥物同時服用，會增加血清素症候群風險，出現高血壓、高熱、肌肉痙攣、意識狀態混亂等不良反應，戴雪詠指出，有了這個系統後，精神科醫師開立的藥品若和患者正在服用的藥品有交互作用，系統將主動跳出提醒。預計明年底前，全面盤點健保給付的1萬6000多筆藥物，從中找出有嚴重交互作用、恐危及生命的組合，為醫師開立藥品把關。

李伯璋指出，健保署自2013年起將病患在不同院所就醫所服用的中、西藥品、檢驗紀錄與結果等12大類就醫資料歸戶，並利用資訊科技建立雲端系統醫療資訊分享平台，提供醫師診療及處方參考，去年又陸續建立院所將醫療影像上傳及跨院調閱分享機制、醫師重複處方及檢驗可由電腦主動提醒，估計近6年減少健保藥費支出近74億元、近1年檢驗也減少約26億元。健保署將秉持「保障病安，強化資安」的核心價值，擴大並深化醫療資訊應用，打造智慧健康台灣為目標。

(中時 )