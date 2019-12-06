選戰倒數，國民黨總統參選人韓國瑜被爆出經費拮据，有立委參選人還自掏腰包製作挺韓、挺李佳芬的活動商品，被形容為「寄生」立委來造勢，對此，新任韓辦總發言人王淺秋反問「為何不說共襄盛舉」，韓陣營此次希望把選舉資源、浪費降到最低，論述與議題的發揮才是最重要，而不是豪華辦公室或盛大競選活動。

王淺秋表示，市長本來就沒有要花很多錢打選戰，反之以節省、接近民眾方式來競選，藉由總統立委相互拉抬聲勢，聚集支持者的力量，把台灣的資源、打擾與耗損降到最低，發揮論述與議題才是最重要，如此一來，才能把效益發揮到最大，而不是很豪華的辦公室或盛大的競選活動，韓陣營在此相對謹慎小心。

傳出韓陣營無法給予立委候選人資金挹注，王淺秋說，立委資金輔選是黨中央的事，「這要問吳主席，可能問錯對象」，再次強調競辦要用最小的資源發揮最大的效益。

關於被批評落跑高雄，王淺秋強調，自己在預算完成二三讀審查完畢後才和新任新聞局長交接，先前高雄市議員質疑她乾脆辭職，如今她辭職卻被說落跑，議員們是否該檢討為何一天到晚霸凌、攻擊韓團隊。

韓國瑜昨天參加青年論壇，有青年關切高雄市青年局宣稱有20億元民間捐款，但截至11月中旬僅有2000多萬，王淺秋回答，目前青年局勸募的創投基金到位的有36億元，不過，假使沒有人申請就無法領取這筆基金，過去這些基金不會到高雄，現在企業資金陸續來高雄，只是以不同形式。

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(中時 )