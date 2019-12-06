潭秀國中學生展示自己手做的成果作品。（王文吉攝）

潭秀國中學生展示自己手做的成果作品。（王文吉攝）

台中市第6座自造教育及科技中心，6日於潭秀國中成立，教育局副局長劉火欽主持揭牌儀式時表示，該中心以傳統自造、數位自造、機電整合、智慧機器人、程式設計與新興科技等六大課程為主軸，將服務潭子、神岡、東勢及后里等中、小學師生，提升科技教育品質。

劉火欽進一步表示，108新課綱及12年國教實施後，學習內容更多元，市府積極爭取設置科技中心，透過教師共同成長與發展課程，讓學生親自操作體驗，培養動手做、做中學的創客精神，也訓練學生成為自己的生活設計師。

潭秀國中張同學說，最有趣的課程是Brain go智能車，藉物聯網、程式設計等技術，控制智能車行走在軌道上，透過不斷的修正與測試，學到程式設計，讓學習變得非常有趣。

潭秀國中自造教育及科技中心讓學生親自操作體驗，培養動手做、做中學的創客精神。（王文吉攝）

潭秀國中自造教育及科技中心是台中市第6座揭牌啟用的中心，更是山城區的第2座。教育局指出，台中市在不同的行政區設立自造教育及科技中心，除帶領夥伴學校，協助推廣新課綱科技領域課程外，更結合中小學、大學、產業策略聯盟，進而促進學、思、研、用的統合。

(中時 )